Lei suíça não protege denunciantes de corrupção e multas não são suficientemente altas, alerta a OCDE

O grupo de trabalho contra a corrupção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manifestou-se "muito preocupado" com a ausência de reformas na Suíça que protejam os denunciantes e com a recusa em aumentar as multas impostas às empresas condenadas por corrupção no estrangeiro.

Segundo o comunicado da organização divulgado esta quarta-feira, 20 de julho, o grupo de trabalho manifestou-se "muito preocupado" em relação ao facto de a Suíça "não ter adotado reformas legislativas duradouras" em relação a duas recomendações feitas no âmbito de avaliações anteriores de 2011, 2018 e 2020.

"Em 2011, o grupo de trabalho recomendou que a Suíça adotasse rapidamente proteções para os denunciantes do setor privado ao disponibilizar um enquadramento regulatório apropriado de forma a indemnizar e proteger funcionários do setor privado que reportem suspeitas de corrupção no estrangeiro de qualquer tipo de medida discriminatória e disciplinar", explica o comunicado.

"Em março de 2020, o projeto de lei criado para abordar esta recomendação foi rejeitado pelo Parlamento e todas as outras iniciativas legislativas à data falharam da mesma maneira", acrescenta a OCDE. Não estão previstas outras reformas, o que é "muito preocupante", diz o grupo de trabalho.

Outra questão prende-se com o facto de as autoridades helvéticas "não ponderarem aumentar a multa estatutária máxima para as empresas condenadas por corrupção no estrangeiro". "O facto de a lei suíça definir este máximo nos 5 milhões de francos suíços (aproximadamente 4,9 milhões de euros) prejudica uma implementação satisfatória da responsabilidade empresarial na Suíça", diz o grupo de trabalho.

O grupo de trabalho irá iniciar trabalhos preparatórios para uma missão de alto nível à Suíça em dezembro de 2022 a não ser que as autoridades suíças tomem medidas concretas para implementar de forma satisfatória estas duas recomendações até essa altura, refere ainda o comunicado da OCDE.