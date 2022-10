Eletricidade: leilão de garantias de origem regista novo recorde de receitas

O mais recente leilão de garantias de origem de eletricidade, realizado a 13 de julho, registou um novo recorde de receitas, que ascenderam a 7,4 milhões de euros, revelou esta quarta-feira a REN - Redes Energéticas Nacionais, responsável pela gestão do mercado das garantias de origem. Este volume de receitas representa "um aumento de 44% face ao anterior máximo verificado no leilão transato", indica a REN em comunicado.

No leilão (o 11º destes leilões), foi atingido um novo preço máximo de 2,3 euros por garantia para a energia solar (cada garantia corresponde a 1 megawatt hora), mais 0,35 euros do que o máximo anterior.

No total, foram leiloados 3,5 milhões de garantias de origem (o que equivale a 3,5 terawatts hora de energia certificada), divididos em oito lotes, segundo os critérios habituais de tecnologia (solar, eólica, hídrica e térmica) e período de produção (março e abril de 2022), tendo sido adjudicados na sua totalidade.

O leilão contou com a participação de 21 entidades, nacionais e internacionais, das quais 12 conseguiram efetuar, pelo menos, uma aquisição.

A REN assume, em Portugal Continental, o papel de Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO) responsável pela implementação e gestão do sistema de emissão de garantias de origem, compreendendo o registo, a emissão, a transferência e o cancelamento eletrónico destes certificados.

A EEGO iniciou a sua atividade em março de 2020 e atualmente encontram-se registadas cerca de 350 empresas (incluindo produtores, comercializadores e intermediários) e mais de 700 instalações que certificam mensalmente a sua produção de energia elétrica, totalizando aproximadamente 15,7 GW (gigawatts) de potência instalada. Até ao momento, foram já emitidos em Portugal mais de 70 milhões de garantias de origem.

As receitas com as garantias de origem são canalizadas para o comercializador de último recurso (SU Eletricidade), sendo deduzidas aos custos que este operador tem com a aquisição de eletricidade do regime especial (em que se incluem fontes de eletricidade com remuneração garantida), o que contribui para baixar os custos regulados da eletricidade.

No entanto, os comercializadores de energia que adquirem estas garantias, para certificar a eletricidade que entregam ao cliente final, são livres de incorporar os encargos que têm com estes títulos nos preços que praticam junto dos seus clientes finais.