Continental soma receitas e margem operacional acima das previsões dos analistas

A fabricante alemã de pneus Continental alcançou receitas de 9,4 mil milhões de euros no segundo trimestre, ligeiramente acima dos 9,2 mil milhões projetados pelos analistas que acompanham a empresa, tendo também a margem operacional do grupo ascendido a 4,4%, acima dos 4,2% estimados pelos analistas.

No primeiro trimestre deste ano a empresa tinha registado receitas de 9,3 mil milhões de euros e uma margem operacional ajustada de 4,7%.

De acordo com os resultados preliminares (a empresa só publicará os resultados definitivos do segundo trimestre a 9 de agosto), as vendas na divisão automóvel ascenderam a 4,3 mil milhões de euros (contra 4,2 mil milhões projetados pelos analistas), mas com uma margem operacional negativa em 2,3% (em linha com a estimada pelo mercado).

Na divisão de pneus as vendas ficaram em linha com as projeções (3,4 mil milhões de euros), ao passo que a margem operacional ascendeu a 13,8%, superando os 13,6% apontados pelos analistas.

Neste segundo trimestre a Continental reconheceu imparidades de 370 milhões de euros na divisão automóvel, tendo ainda registado perdas de 75 milhões de euros na Rússia devido às sanções a este país, imparidades estas que se concentraram na divisão de pneus.

A Continental decidiu manter as perspetivas apresentadas a 11 de maio para o conjunto do ano e que apontavam para que em 2022 as receitas do grupo se situem entre 38 e 40 mil milhões de euros e a margem operacional fique no intervalo de 4,7% a 5,7%.

O grupo alemão tem presença industrial em mais de duas dezenas de países. Em Portugal detém uma fábrica de pneus em Lousado, que emprega mais de 2 mil pessoas e que é um dos maiores exportadores portugueses.