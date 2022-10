Confiança dos consumidores cai para mínimo histórico na Europa

A confiança dos consumidores voltou a recuar, em julho, tanto na zona euro como na União Europeia (UE), tendo atingido o valor mais baixo alguma vez registado, segundo dados da Comissão Europeia divulgados esta quarta-feira.

De acordo com os dados divulgados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, o indicador que mede a confiança dos consumidores recuou 3,2 pontos na zona euro e 3 pontos na União Europeia.

"A confiança do consumidor ficou abaixo do mínimo anterior alcançado no início da crise de covid-19, atingindo o nível mais baixo já registado", indica a nota de Bruxelas.

O indicador encontra-se agora nos -27 na zona euro e -27,3 na União Europeia. Em abril de 2020, altura em que atingiu o segundo valor mais baixo, o indicador encontrava-se, respetivamente, em -24,5 pontos na zona euro e -24,7 na UE.