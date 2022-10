CMVM aplica coimas de 75 mil euros a "rei dos frangos" e John Textor por causa do Benfica

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aplicou uma coima de 75 mil euros a José António dos Santos, conhecido como “rei dos frangos”, e outra de igual valor a John Textor, por conta das movimentações no capital da SAD do Benfica. Não houve recursos.

Em causa está a violação do dever de comunicação de participação ao regulador do mercado e à própria SAD.

Segundo a síntese da decisão divulgada esta quarta-feira, 20 de julho, “durante o ano de 2021, o arguido José António dos Santos celebrou com terceiros vários contratos-promessa de compra e venda de ações da referida sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, em função dos quais passou a ser-lhe imputável mais de 20% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da mesma”. E tal não foi comunicado.

Também John Textor, no mesmo ano, “celebrou com o arguido José António dos Santos contratos de compra e venda de ações da referida sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, em função dos quais passou a ser-lhe imputável 25% dos direitos de voto correspondentes ao capital social dessa sociedade”.

Só que Textor “não comunicou, nem à CMVM, nem à sociedade participada, a aquisição de uma participação qualificada nesta sociedade dentro do prazo de quatro dias de negociação”. Esse acordo existiu, mas acabou por não acontecer, também porque o Benfica travou esse entendimento, impedindo que houvesse espaço para Textor entrar no capital da SAD.

Admoestações

Assim, cada um dos dois arguidos levou com uma coima única de 75 mil euros.

Também houve outros arguidos, nomeadamente as entidades e as pessoas através das quais José António dos Santos detinha a participação no Benfica. Entre eles está o irmão, António José dos Santos, ao lado de "Dinis Manuel Oliveira dos Santos, Manuel dos Santos, Maria Júlia dos Santos Ferreira, Grupo Valouro – SGPS S.A., Avibom – Avícola, S.A., Agro-Pecuária do Alto da Palhoça, Lda. e Quatro-Ventos – Sociedade Agro-Pecuária". Nesses casos, tratou-se de “admoestação”.

Estes arguidos, que exerciam influência na SAD do Benfica, "não comunicaram, nem à CMVM, nem à sociedade participada, o aumento da sua participação qualificada nesta sociedade dentro do prazo de quatro dias de negociação". Esse aumento deveu-se ao entendimento que José António dos Santos fechou com acionistas como a Quinta de Jugais e José Guilherme que permitiram superar os 20%.

O objetivo era usar essa participação para vender a Textor, mas, como falhou, tais acordos não foram executados. Assim, a José António dos Santos e às outras entidades a quem é imputável a participação continua a ser imputada 16,37% do capital - que lhe levou a exigir um membro no conselho de administração da SAD.

Não surgem neste processo como arguidos nem a Quinta de Jugais, nem José Guilherme.

Sem recursos

Segundo a CMVM, “a presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva”, já que não houve recursos no prazo devido.

O regulador do mercado de capitais tinha anunciado que tinha aberto investigações por conta das mexidas no capital da SAD do Benfica, sendo que um dos pontos era claramente a falha no dever de comunicação das participações. A CMVM tinha, em julho de 2021, assumido que estava a investigar estas situações, dizendo que via possíveis “infrações passíveis de fazer perigar a integridade do funcionamento do mercado de capitais e a proteção dos investidores, nomeadamente na divulgação de informação ao mercado e de abuso de informação”.