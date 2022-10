Wall Street fecha em alta animada por resultados mas ambiente é de crispação

A bolsa nova-iorquina encerrou esta terça-feira em alta, graças à divulgação de uma série de resultados trimestrais, que animaram os investidores. Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 2,43%, com o alargado S&P500 a progredir 2,76%, mas a ser o tecnológico Nasdaq a era o que apresentou o ganho mais forte, com uma subida de 3,11%.

Os analistas estão a escrutinar os resultados das empresas para apurarem se a inflação está a afetar as empresas e as despesas dos consumidores.

Dada a discussão sob a eventualidade de a economia dos EUA entrar em recessão nos próximos 12 meses, os analistas procuram ver como as empresas se preparam, particularmente se pretendem reduzir as contratações ou os investimentos.

Mas, em todo o caso, hoje foi o melhor dia da praça nova-iorquina em mais de três semanas. No conjunto do ano, as cotações estão em baixa de 20%, em termos médios.

“Hoje estamos a beneficiar de algum alívio”, disse Keith Buchanan, gestor de investimento na Globalt Investments. “O tom com os resultados dos maiores bancos não foi maioritariamente negativo e o sentimento dos investidores está em mínimos históricos, pelo que não foi preciso muito para ter um dia positivo, excitante”, acrescentou. Contudo, as expectativas entre os investidores são extremamente negativas.

Um inquérito mensal do Bank of América (BofA) aos gestores de investimento apurou que as expectativas para o crescimento económico e os lucros caíram a pique. Em resultado, estes investidores estão ‘sentados’ na maior liquidez desde 2001 e nas menores aplicações em ações desde 2008.

“Capitulação total”, foi como Michael Hartnett, o principal estratega de investimento do BofA, classificou a posição dos investidores. Mas os investidores com análises opostas veem nestes níveis elevados de pessimismo um sinal encorajador, que pode pressagiar melhores tempos, se todos os que queriam vender os seus títulos já o fizeram.