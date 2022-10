Vendas da Alstom sobem 8% no primeiro trimestre fiscal apesar de desafios de abastecimento

As vendas da Alstom subiram 8% para os 4 mil milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal da empresa, com fim a 30 de junho deste ano, reportou a fabricante de comboios francesa esta terça-feira, 19 de julho. No trimestre homólogo, as receitas foram de 3,7 mil milhões de euros.

As vendas no trimestre na Europa alcançaram os 2,41 mil milhões de euros, 60% do total.

No primeiro trimestre a Alstom recebeu 5,6 mil milhões de euros em encomendas, menos 13% do que no período homólogo, a maior das quais para o serviço regional de Estugarda, Alemanha, no valor de 2,5 mil milhões de euros.

A Europa representou a maioria das encomendas, com 3,9 mil milhões de euros em vendas no trimestre, 70% do total.

A Alstom apontou a escassez de componentes elétricos e os atrasos na entrega de componentes fabricados na China devido às medidas de contenção da pandemia da covid-19 como fatores com impacto negativo na cadeia de abastecimento.