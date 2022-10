Tribunal de Contas descarta culpas no atraso dos fundos europeus: visto prévio só demora 15 dias

O presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, assegurou, esta terça-feira, aos deputados da subcomissão parlamentar para o acompanhamento dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que os atos de fiscalização prévia em matéria de contratação pública têm uma duração média de apenas 15 dias.

“Alguns contratos realmente demoram mais tempo porque o Tribunal de Contas os devolve para esclarecimentos e, muitas vezes, são as próprias entidades que demoram a responder. Mas isso são muito poucos casos. A média é 15 dias”, disse José Tavares.

“A fiscalização prévia nunca foi nem será um obstáculo, pelo contrário”, garantiu o presidente do Tribunal de Contas, aludindo ao caráter “pedagógico” deste controlo dos contratos públicos, designadamente para fazer obras financiadas pelos fundos europeus: “A fiscalização prévia é uma forma de fiscalização muito célere, construtiva e eficaz”.

Em 2021, o Tribunal de Contas recebeu cerca de 2200 contratos para fiscalização prévia, tendo recusado o “visto” a 29, acrescentou José Tavares. A não observância de procedimentos concorrenciais e a falta de fundamentação das decisões de adjudicação – por que escolheu aquele fornecedor e não outro – são as principais causas para a recusa do visto do Tribunal de Contas nestes procedimentos de contratação pública, que envolvem 25% a 30% da despesa pública, o equivalente a 15% do PIB - Produto Interno Bruto.

Na ocasião, a juíza conselheira do Tribunal de Contas Helena Abreu Lopes acrescentou que o controlo prévio da contratação pública financiada por verbas do PRR já se traduziu na submissão ao Tribunal de Contas de 115 contratos públicos no valor global de cerca de 138 milhões de euros.

“Não deixaremos de cumprir a nossa missão de fiscalização”, assegurou o presidente do Tribunal de Contas. “É bom que fique aqui bem claro perante a Administração Pública que esses contratos” – sejam ou não observados os procedimentos simplificados que a Assembleia da República, entretanto, aprovou para acelerar os fundos europeus – “serão objeto da devida fiscalização pelo Tribunal de Contas. Que não haja dúvidas quanto a este ponto”.

Mais pessoal e melhores tecnologias

Mais do que novas leis, o Tribunal de Contas alertou para a necessidade de aperfeiçoar as estruturas existentes, designadamente com mais recursos humanos e melhores sistemas de informação nas entidades que gerem e controlam as verbas europeias.

A juíza conselheira Helena Abreu Lopes destacou a falta de recursos humanos que “constrange, obviamente, a execução de todos os financiamentos europeus”. Essa foi, aliás, uma das principais causas identificadas pelo Tribunal de Contas para “a lenta execução dos fundos, quer para o incumprimento dos objetivos”, sobretudo durante as fases de transição entre quadros comunitários.

“Quando estamos a fechar o Portugal 2020, a implementar o PRR e a começar o Portugal 2030 – que só a semana passada assinou o acordo de parceria, um ano e meio depois do início do período de programação – obviamente as pessoas não podem fazer tudo ao mesmo tempo”, criticou a representante do Tribunal de Contas. “Haverá muitos problemas quanto à capacidade dos recursos humanos para fazerem as tarefas que têm a mais”.

Outro risco é o controlo do duplo financiamento dos projetos apoiados pelos fundos europeus. “O risco existe sempre. A questão é saber se estão montados os sistemas adequados a identificar eventuais situações que possam ocorrer e isto é feito com tecnologia e sistemas de informação”, acrescentou a juíza conselheira.

O Tribunal de Contas já identificou o atraso na implementação dos sistemas de informação como um dos grandes problemas no âmbito dos fundos europeus.

“Nesta auditoria que nós aprovámos na semana passada, também identificámos que, mesmo em relação ao PRR, os módulos de controlo e de sistemas de informação ainda não estão todos implementados, designadamente no que se refere ao controlo do duplo financiamento”, alertou Helena Abreu Lopes. Crítica é a interoperabilidade: “Não só exige sistemas de informação como que eles falem uns com os outros”.

Próximas auditorias

O Tribunal de Contas tem previstas e a decorrer várias auditorias ao PRR, desde mais gerais - como a ligada à componente da transição digital – a mais específicas, quanto a projetos concretos levados a cabo com financiamento do PRR.

Um primeiro relatório de acompanhamento do PRR será aprovado no segundo semestre, incluindo uma avaliação sobre o desenho do programa, os sistemas de gestão e de controlo e também uma análise da execução.

No parecer à Conta Geral do Estado de 2021 – que este ano será apresentado ao Parlamento no final de setembro – o Tribunal de Contas também promete divulgar mais recomendações, reiterando um melhor reporte dos fundos europeus movimentados pelas várias entidades públicas.

A execução do PRR e a descentralização serão dois temas importantes para o Tribunal de Contas nos próximos anos.