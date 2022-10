Resultado operacional do Volvo Group cresce 41% no segundo trimestre

O resultado operacional do Volvo Group aumentou 41% no segundo trimestre para as 13,7 mil milhões de coroas suecas (cerca de 1,3 mil milhões de euros ao câmbio atual), face a 9,73 mil milhões de coroas (922 milhões de euros) no trimestre homólogo, divulgou esta terça-feira, 19 de julho, a unidade de pesados da Volvo.

As receitas subiram 31% para os 118,9 mil milhões de coroas (11,3 mil milhões de euros), face a 90,6 mil milhões de coroas (8,6 mil milhões de euros).

Segundo Martin Lundstedt, presidente executivo do Volvo Group, citado no comunicado, o aumento nas vendas deveu-se principalmente "ao bom dinamismo tanto nas vendas de veículos como no negócio de serviços".

O Volvo Group reportou, contudo, apesar da melhoria dos resultados trimestrais, um aumento dos custos relacionados com dificuldades nas cadeias de abastecimento e com os preços das matérias-primas.