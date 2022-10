Renováveis estiveram em queda, mas PSI encerra no "verde"

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão desta terça-feira no "verde". O índice terminou o dia nos 5976,55 pontos, mais 0,15% que o fecho anterior, com o BCP e os CTT a liderarem os ganhos e a Greenvolt as quedas.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, nove encerraram o dia a subir, nomeadamente quatro dos cinco "pesos pesados" (cotadas que mais influenciam o PSI). Deste grupo de "gigantes" foi o BCP que registou a maior valorização (1,59%, para 0,1472 euros por ação).

Já a Jerónimo Martins avançou 0,56%, para 21,42 euros por ação, a EDP ganhou 0,73%, para 4,677 euros e a Galp cresceu 0,85%, para 9,99 euros.

Fora deste grupo de "grandes", destaque também para os CTT que, ao lado do BCP, lidera os ganhos. Os correios avançaram 1,59%, para 3,185 euros por ação.

Em sentido inverso, quatro cotadas encerraram o dia em baixa, entre elas a "gigante" EDP Renováveis. A energética perdeu 1,73%, para 23,92 euros por ação.

No entanto, a cotada que mais perdeu foi outra energética: a Greenvolt. A empresa de Manso Neto caiu 3,11%, para 7,78 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no "verde", ainda que com ganhos mais expressivos que o PSI. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou aproximadamente 1,4%.