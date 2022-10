Pedidos de empréstimo em Portugal aumentaram no segundo trimestre

No segundo trimestre de 2022, face aos primeiros três meses do ano, a procura de empréstimos por parte de particulares e empresas aumentou em Portugal, segundo o Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito, divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

A procura de empréstimos aumentou quer seja para compra de casa, para consumo ou outros fins. Segundo a instituição liderada por Mário Centeno, "as perspetivas para o mercado da habitação e o nível geral das taxas de juro contribuíram ligeiramente para aumentar a procura de crédito à habitação e a despesa de consumo financiada através de empréstimos garantidos por ativos imobiliários contribuiu ligeiramente para aumentar a procura de crédito ao consumo e outros fins".

No caso das empresas houve também um "ligeiro aumento da procura". Tal pode ser explicado com o "financiamento de existências e de necessidades de fundo de maneio".

No lado da oferta, o banco central refere que, no crédito para particulares, não houve alterações nos critérios de concessão de crédito para habitação e que as restrições diminuíram no caso dos créditos para consumo e outros fins.

Porém, para as empresas, os bancos tornaram-se mais restritivos na concessão de crédito. De acordo com o banco central, "a situação e as perspetivas económicas gerais e, no caso das PME [pequenas e médias empresas], também a de setores de atividade ou empresas específicos, contribuíram para tornar os critérios de concessão de crédito a empresas, em especial PME, mais restritivos".

Para o futuro, o BdP espera que os bancos se tornem mais restritivos na concessão de crédito quer para as empresas, sobretudo a longo-prazo, quer para os particulares.

A nível de procura, o banco central prevê um aumento por parte das empresas e uma queda no caso dos particulares, especialmente no crédito para compra de casa.