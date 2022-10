PSI estável em manhã vermelha na Europa

O PSI negociava, na primeira hora da sessão desta terça-feira, 19 de julho, praticamente estável, com uma queda ligeira de 0,05%, nos 5964,58 pontos, ao mesmo tempo que no resto da Europa os principais índices apresentavam perdas mais pronunciadas. O Stoxx 600, representativo das ações do continente europeu, perdia 0,47%.

Nas perdas, a liderança cabia ao BCP, que perdia 1,04% para os 0,14 euros, seguido dos CTT, que recuavam 0,96% para os 3,10 euros, e da Greenvolt, que perdia 0,75% para os 7,97 euros.

Nos ganhos, a EDP (+0,84% para os 4,68 euros), a EDP Renováveis (+0,41% para os 24,44 euros), e a Galp Energia (+0,14% para os 9,92 euros) eram as únicas cotadas no verde das 15 que compõem o índice.

A semana económica vai ser marcada pelo anúncio, esta quinta-feira, da primeira subida em 11 anos das taxas de juro de referência pelo Banco Central Europeu, numa altura em que as economias europeias lidam com taxas de inflação altas e a ameaça de contração económica devido à escassez de energia barata.