Nord Stream deverá reabrir na quinta-feira, como previsto

O Nord Stream, principal gasoduto que liga a Rússia à Europa, deverá retomar as operações na quinta-feira, tal como previsto, segundo avança a agência de notícias "Reuters".

"Eles [Gazprom] vão regressar aos níveis [de abastecimento] vistos antes de 11 de julho", indicou à agência uma das fontes, não identificadas. No entanto, não será na capacidade máxima.

O gasoduto foi encerrado a 11 de julho na sequência de um processo de manutenção que estava agendado para decorrer nesta altura. No entanto, devido às sanções aplicadas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, a Europa temia que o gasoduto não voltasse a abrir num ato de retaliação.

Os receios derivaram também do facto de, nos últimos meses, as entregas para a Europa através da Ucrânia terem caído quase 30% e as entregas através do gasoduto Nord Stream, que transporta o gás russo diretamente para a Alemanha através do Mar Báltico, 60%.

Bruxelas mostrava-se aparentemente preparada para a hipótese do fecho definitivo do Nord Stream pois o comissário europeu para Orçamento e Administração, Johannes Hahn, admitiu, esta terça-feira à "Bloomberg", que a Comissão Europeia "não espera que [o Nord Stream] volte" a abrir e que está a trabalhar tendo em conta essa suposição, podendo medidas adicionais serem tomadas.