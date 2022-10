Nacionalização da EDF deverá custar 9,7 mil milhões de euros ao Estado francês

O governo francês propõe-se pagar 12 euros por cada ação da EDF ainda em mãos privadas, anunciou o executivo esta terça-feira, 19 de julho, numa oferta que cifra o custo da nacionalização da energética em 9,7 mil milhões de euros, segundo a Reuters.

O Estado francês quer nacionalizar os 16% que ainda não detém na empresa que gere as centrais nucleares no país numa altura em que a Europa lida com uma crise energética com o fim das importações do abundante e barato gás natural russo.

Para tal, o Ministério das Finanças francês vai abrir os cordões à bolsa: os 12 euros anunciados esta terça-feira supõem um prémio de 53% face ao preço de fecho de 5 de julho, o dia antes do anúncio da nacionalização, recorda a agência.

A EDF é atualmente uma empresa a braços com uma enorme dívida, com dificuldades na gestão das suas centrais nucleares (com paragens em umas e atrasos na construção de outras), e com limites estabelecidos pelo Estado nos preços que pode cobrar aos consumidores pela eletricidade, o que a faz perder receitas.