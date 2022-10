Lucros da dona do Monopólio mais que duplicam no primeiro semestre

Apesar do recuo nos primeiros três meses do ano, a norte-americana Hasbro, fabricante de brinquedos como os Transformers ou My Little Pony, e de jogos como o Monopólio, recuperou e viu os seus lucros crescerem mais de 100% no primeiro semestre.

Segundo os resultados divulgados esta terça-feira, a empresa registou 203,2 milhões de dólares de lucro (cerca de 200 milhões de euros à taxa de câmbio atual) mais cerca de 117% que no mesmo período do ano anterior, quando registara 93,3 milhões de dólares de lucro (92 milhões de euros).

O aumento acontece depois de, no primeiro trimestre, a fabricante de jogos ter registado uma queda de quase 50% no lucro. Porém, no segundo trimestre a empresa passou de prejuízos de aproximadamente 22 milhões de dólares (21,7 milhões de euros) a lucros de 142 milhões de dólares (140 milhões de euros), o que ajudou ao crescimento.

"Estamos a fazer um progresso significativo a rever o plano estratégico e a identificar e realizar poupanças em toda a empresa", disse o diretor executivo, Chris Cocks, citado na nota.

Já a diretora financeira, Deborah Thomas, notou, também citada no comunicado, que a empresa devolveu "dinheiro aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações" e antecipa "um aumento do fluxo de caixa no segundo semestre do ano, à medida que as principais inovações e iniciativas de entretenimento chegam ao mercado".

No segundo trimestre, as receitas globais da Hasbro subiram 1%, para 1,34 mil milhões de dólares (1,32 mil milhões de euros), tendo o resultado operacional crescido mais de 100% para 219 milhões de dólares (216 milhões de euros).

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 79%, para 285,4 milhões de dólares (281,5 milhões de euros).

Perante estes resultados, as perspetivas para o ano de 2022 não se alteraram. Assim, a empresa continua a prever um crescimento do resultado operacional ajustado de cerca de 5% para a obtenção de uma margem operacional ajustada de 16%.