Lucros da Lockheed Martin recuam 82% no segundo trimestre

Os lucros da Lockeed Martin caíram 82% no trimestre terminado em junho, para os 309 milhões de dólares (cerca de 305 milhões de euros ao câmbio atual), face a 1,8 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) no mesmo trimestre de 2021, divulgou a fabricante norte-americana de armamento esta terça-feira, 19 de julho.

Custos relacionados com a venda de parte do fundo de pensões a uma seguradora, com perdas em investimentos de capital de risco, e com os problemas nas cadeias de abastecimento, afetaram negativamente os resultados do exercício.

As vendas recuaram mais de 9%, de 17 mil milhões de dólares (16,7 mil milhões de euros) para 15,4 mil milhões de dólares (15,2 mil milhões de euros) no trimestre com fim a 26 de junho de 2022.

A divisão de aeronáutica, a principal da Lockheed Martin, apresentou uma queda de 12% das vendas para os 5,9 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros), ao passo que as da divisão de mísseis recuaram 7% para os 2,75 mil milhões de dólares (2,71 mil milhões de euros).