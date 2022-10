FMI empresta mais de mil milhões de dólares à Tanzânia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou esta quarta-feira, 19 de julho, a aprovação de um programa de assistência financeira de mais de mil milhões de dólares à Tanzânia para ajudar a recuperação económica e mitigar os efeitos da guerra na Ucrânia.

"O pacote de financiamento com um prazo de 40 meses vai ajudar a recuperação económica e lidar com os efeitos da invasão russa da Ucrânia, ajudar a preservar a estabilidade macroeconómica e apoiar as reformas estruturais rumo ao crescimento inclusivo e sustentável, em linha com as prioridades do Governo", lê-se no comunicado difundido em Washington.

O Programa de Financiamento Ampliado (ECF, na sigla em inglês) foi acordado no total de 1,046 mil milhões de dólares, cerca de 1,020 milhões de euros, dos quais 151,7 milhões de dólares (148 milhões de euros) serão desembolsados de imediato para este país africano que faz fronteira, a sul, com Moçambique.

As reformas vão focar-se no fortalecimento da margem orçamental necessária para a despesa social e para o investimento público de alto rendimento, para retomar a agenda de reformas estruturais e o fortalecimento da estabilidade financeira.

"Os impactos da guerra na Ucrânia estão a dificultar a recuperação gradual da economia, depois da pandemia de covid-19, e estão a aumentar os desafios ao desenvolvimento e às reformas, que assim são incapazes de desbloquear o seu potencial económico", escrevem os técnicos do FMI, concluindo que o apoio do Fundo também vai "estimular o investimento do setor privado e catalisar o apoio financeiro dos parceiros do desenvolvimento".