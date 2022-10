Estado da Nação. Oito gráficos para avaliar o estado da economia

A economia portuguesa – e a europeia – chega ao verão de 2022 numa encruzilhada que há um ano não era previsível. A taxa de inflação está no máximo de muitos anos, bem acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), e o PIB, embora a crescer, vai perder gás. Ao mesmo tempo, os juros baixos, que durante anos aliviaram a pressão sobre Estado, empresas e famílias, estão a chegar ao fim. O debate do Estado da Nação, o primeiro da nova legislatura de maioria absoluta do PS, acontece na mesma semana em que o BCE irá anunciar a primeira subida das taxas diretoras numa década. Parecia certo que seria um agravamento de 0,25 pontos percentuais mas agora, a julgar por algumas informações que foram sando, já se coloca a hipótese o o salto ser do dobro do tamanho. O Expresso reuniu oito gráficos que ajudam a compreender o estado da economia portuguesa. A começar nos grandes indicadores: PIB, inflação e desemprego.

