Bruxelas pronta para mais sanções ao russo Sberbank

A União Europeia planeia impor novas sanções ao principal banco russo, o Sberbank. De acordo com o "Financial Times", as novas sanções preveem o congelamento de ativos do banco e a proibição de transações com a instituição, exceto negócios que envolvam o setor alimentar.

As medidas fazem parte de um pacote de sanções que está em processo de aprovação pelos Estados-membros esta semana e pode ainda mudar, uma vez que o plano ainda não está finalizado.

As novas restrições visam cortar as relações do banco estatal russo com a Europa, como parte das medidas impostas a Moscovo em resposta à invasão da Ucrânia. O banco já foi excluído do sistema global Swift.

Os alimentos ficaram de fora da restrição de transações pois Bruxelas quer garantir que o comércio de grãos e outros alimentos russos não seja afetado pelas sanções, uma vez que o receio de uma crise global alimentar é cada vez maior e os próprios preços dos alimentos continuam a aumentar.