Banco de Inglaterra admite aumento de 50 pontos base em agosto

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, admitiu, esta quarta-feira, que um aumento de 50 pontos base das taxas de juro está em cima da mesa para a reunião de agosto.

Em causa para o ritmo acelerado da subida das taxas de juro - em Inglaterra e no mundo - está a elevada inflação. No Reino Unido, os últimos dados de inflação davam conta de uma taxa de 9,1% (em maio) e as primeiras previsões apontam para uma aceleração em junho.

Segundo escreve o jornal "The Guardian", o governador do banco central inglês está determinado em fazer com que a inflação volte a rondar os 2% (meta do governo britânico).

Adicionalmente, o governador indicou que o banco central tem de começar a elaborar planos para vender alguns títulos de dívida (no valor total de 875 mil milhões de libras). O programa de venda de dívida deverá começar logo em setembro.

Também no Banco Central Europeu (BCE) já se discute uma maior subida das taxas de juro em julho. Em cima da mesa poderá estar uma subida de 50 pontos base já em julho, em vez dos 25 pontos base inicialmente previstos.