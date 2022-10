BCE discute subida de 50 pontos base nos juros já em julho

O Banco Central Europeu (BCE) vai discutir, na reunião desta quinta-feira, uma possível subida das taxas de juro em 50 pontos base, em vez dos 25 pontos base até agora apontados pelos líderes da instituição, escreve o "Financial Times".

Até ao momento o banco central tinha sinalizado duas subidas das taxas de juro, em julho e setembro, cada uma de 25 pontos base, por forma a atingir uma taxa de juro positiva. No entanto, a elevada inflação e a volatilidade apresentada pelo euro nas últimas semanas podem apressar a subida.

Adicionalmente, o BCE também enfrenta receios de uma desaceleração económica e instabilidade política na Itália, um dos países mais endividados da Europa, onde o primeiro-ministro Mario Draghi perdeu o apoio de um partido importante, levando a conversas sobre eleições antecipadas.

O aumento das taxas de juro será o primeiro do banco central em mais de uma década, e um aumento de 50 pontos base encerra uma fase de oito anos com taxas negativas. É preciso recuar ao ano 2000 para se observar a última subida de 50 pontos base do BCE.

Até ao momento, alguns membros do conselho do BCE – incluindo os de países bálticos onde a inflação está próxima de 20% – pediram publicamente um aumento de 50 pontos base já esta quinta-feira. No entanto, nenhuma decisão foi tomada e o BCE recusou-se a comentar estas previsões.