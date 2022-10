Shell e Engie estudam exportação de hidrogénio de Sines para Roterdão a partir de 2027

A Shell, a Engie e ainda as empresas Vopak e Anthony Veder anunciaram esta segunda-feira, 18 de julho, a assinatura de um acordo para estudar a viabilidade de um projeto de exportação de hidrogénio verde de Sines para Roterdão, o que, a concretizar-se, deverá permitir que as primeiras cargas sejam realizadas em 2027.

"O consórcio visa a produção de hidrogénio na zona industrial do porto de Sines a partir da eletrólise com eletricidade renovável. Depois o hidrogénio será liquefeito e transportado num navio de hidrogénio líquido para o porto de Roterdão, para distribuição e comercialização. O objetivo é entregar a primeira carga de hidrogénio líquido de Sines para Roterdão em 2027", explica a Shell em comunicado.

"Consideramos o hidrogénio líquido como uma solução chave para a importação de energia renovável para mercados como a Holanda ou a Alemanha. Estamos a desenvolver a próxima geração de camiões que possam usar hidrogénio líquido diretamente", afirmou, por seu turno, Andreas Gorbach, administrador da Daimler Truck, citado no comunicado da Shell.

Neste consórcio, a Shell e a Engie irão colaborar com toda a cadeia de valor, ao passo que a Anthony Veder e a Vopak estarão focadas nas vertentes do transporte marítimo, armazenamento e distribuição. As empresas irão inicialmente avaliar o potencial de produzir, transportar e armazenar cerca de 100 toneladas por dia, mas com potencial para ampliar este volume ao longo do tempo.

A Shell nota que "os governos de Portugal e da Holanda reforçaram a sua ambição conjunta para a produção e transporte de hidrogénio".

O estudo de viabilidade que agora foi acordado entre as quatro empresas segue-se a um memorando de entendimento assinado já em 2020, quando o Governo português estava a promover mais ativamente a aposta no hidrogénio.

Na semana passada, no Parlamento, o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, defendeu esta aposta, realçando que nos últimos dois anos mudou profundamente o quadro de interesse das empresas, que passaram a olhar para o hidrogénio como uma necessidade urgente para descarbonizar e deixaram de ver aquela potencial solução apenas com curiosidade.

O consórcio que junta a Shell, Engie, Vopak e Anthony Veder apresentou o seu projeto no programa IPCEI, uma iniciativa da Comissão Europeia que prevê dar uma espécie de "passaporte" para que projetos de hidrogénio verde possam vir a receber apoios públicos, sem ficaram bloqueados pelas análises de Bruxelas em matéria de auxílios de Estado.

Na passada sexta-feira a Comissão deu "luz verde" a um primeiro pacote de projetos que se candidataram ao IPCEI, mas na vertente do desenvolvimento de tecnologias para o hidrogénio. Entre as empresas selecionadas esteve uma empresa portuguesa, a 1s1 Energy, que tem um projeto para produzir componentes para eletrolisadores, no qual prevê investir 63 milhões de euros.