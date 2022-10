Preços na produção industrial sobem 25,7% em junho

Os preços na produção industrial em Portugal registaram um aumento homólogo de 25,7% em junho, acelerando face aos 24,5% registados em maio, devido à subida do custo da energia e dos bens intermédios, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta segunda-feira, 18 de julho. Sem estes componentes, a variação de preços foi de 10,9% em junho e de 10,3% em maio.

Segundo o INE, "os agrupamentos de energia e de bens intermédios deram os contributos mais intensos, 12,6 pontos percentuais e 8,4 pontos percentuais, respetivamente, originados por taxas de variação homóloga de 63,6% e 22,3% (58% e 23,5% em maio) pela mesma ordem".

A secção das indústrias transformadoras teve uma subida homóloga de 25,7% em junho, face a 22,9% em maio. Contribuiu com 22,9 pontos percentuais para a variação do índice total. A secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio subiu, face ao mês homólogo, 29,6%, contribuindo 2,6 pontos percentuais.

No segundo trimestre de 2022, os preços na produção industrial aumentaram 25% face ao trimestre homólogo, acelerando face ao trimestre anterior, que registou uma variação positiva de 22%. Os segmentos de energia e de bens intermédios foram também os principais responsáveis por esta subida. Sem o impacto de ambos, o índice total cresceu 10,2% no segundo trimestre. No primeiro trimestre, a subida fora de 6,6%.

A variação mensal do índice agregado foi 2,5%. Em junho de 2021, esta foi de 1,6%.