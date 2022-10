Pagamentos na rede Unicre aumentam 45% no primeiro semestre graças ao turismo

A faturação dos cartões da rede Unicre em Portugal aumentou 45% no primeiro semestre do ano graças ao regresso do turismo, segundo comunicado da instituição de pagamentos.

Os valores registados na rede nos primeiros seis meses do ano ultrapassam em 25% os valores de 2019, o último ano livre dos efeitos da covid-19.

Se a variação positiva do primeiro trimestre foi afetada por um efeito de base - os primeiros três meses de 2021 foram meses de confinamento em Portugal - no segundo trimestre, a comparação homologa dá conta de uma subida de 40% que se deve já à recuperação do turismo, segundo a Reduniq, marca da Unicre.

"Neste cenário de retoma do turismo, verificou-se também uma melhoria na faturação proveniente de cartões estrangeiros, que em junho já estava 40% acima dos valores alcançado em 2019", indica a empresa, acrescentando que desde abril o uso de cartões estrangeiros "representa já mais de 20% da faturação total dos negócios", em "valores próximos dos observados no pré-pandemia".

No que toca aos cartões nacionais, a faturação "continuou a evoluir, face a 2021, evidenciando uma normalização do comportamento de consumo dos portugueses", diz a Reduniq.

O impacto da inflação fez-se sentir no aumento do valor médio de transação, que passou dos 31 euros de janeiro para os 34 em junho. "Além disso, comparando com 2021, desde março deste ano que esse mesmo valor está acima, com destaque para o mês de abril que registou uma variação homóloga de 3%", detalha a Unicre.

Por área geográfica, o consumo aumentou em todos os distritos, tendo sido mais pronunciado nos que mais dependem do turismo como os de Faro e o arquipélago da Madeira. Aí, o crescimento da faturação foi superior em 60% face a 2021, ao passo que Lisboa e Porto "foram as que evidenciaram a recuperação mais expressiva tanto no consumo de portugueses (+30%), como no consumo de estrangeiros (perto de 300%)", diz.

Por setor, "as categorias que se demonstraram mais resilientes ao longo da pandemia, como o eletrodomésticos e tecnologia (+3%), Hiper&Super (+12%), retalho alimentar tradicional (+30%) e farmácias (+31%) são agora das que revelavam crescimentos mais moderados face a 2021".

Ao mesmo tempo, beneficiaram aquelas que sofreram os impactos dos confinamentos e das restrições relacionadas com a pandemia como "hotelaria e atividades turísticas (+276%) e restauração (+148%), sendo que em ambas se verificou um crescimento superior a 400% no caso da faturação estrangeira", acrescenta.

A Unicre especifica ainda que no primeiro semestre 74% das compras foram efetuadas utilizando a tecnologia contactless.