Operadores de telecomunicações podem ser obrigados a tirar equipamentos considerados de risco

As redes móveis de quinta geração (5G) começaram a ser exploradas no final de 2021 – mas nenhum dos operadores que já disponibilizam estes serviços foi obrigado a ter em conta os riscos de segurança ou a origem dos equipamentos. NOS e Vodafone confirmam que apenas usam equipamentos de marcas europeias e americanas. A Altice não se pronuncia sobre marcas usadas, apesar de, no mercado, haver mais que uma voz a garantir que a chinesa Huawei tem uma representação alargada nos componentes de rádio (antenas e afins) da operadora. Em breve, com a entrada em vigor de nova legislação, as três operadoras móveis apenas poderão usar equipamentos que passaram por auditorias e certificações. O que levanta a questão: e se as autoridades decidirem excluir por razões de segurança equipamentos que já estão em uso?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler