Micro e pequenos empresários portugueses lideram literacia financeira entre 14 países da OCDE

Os micro e pequenos empresários portugueses ficaram nos lugares cimeiros de um inquérito relativo a literacia financeira realizado em 14 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), segundo os resultados divulgados esta segunda-feira, 18 de julho, pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que abarca os três supervisores financeiros.

Segundo o 1.º Inquérito à Literacia Financeira aos empresários (proprietários e gestores) de micro e pequenas empresas em Portugal, realizado entre 14 países da Rede Internacional de Educação Financeira da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento na Europa (OCDE/INFE), os empresários portugueses ficaram em primeiro lugar no indicador global de literacia financeira nas empresas até nove trabalhadores e em segundo lugar nas empresas entre 10 e 49 trabalhadores, segundo o banco central.

O inquérito "mostra que os indicadores de literacia financeira são mais elevados nos empresários de pequenas empresas do que nos de microempresas, aumentando com o respetivo volume de negócios", segundo o comunicado do Banco de Portugal.

Segundo o inquérito, 98,5% tem uma conta bancária para a sua empresa, gerida separadamente da do seu agregado familiar, 49,2% tem seguros de responsabilidade civil, e cerca de 41% diz conhecer o financiamento através do mercado de capitais. "Quase dois terços conhece as linhas de crédito protocoladas com o Estado e mais de um quarto (26,3%) contrata este tipo de crédito", acrescenta.

"Relativamente à gestão e planeamento das finanças da empresa, mais de metade dos inquiridos (54,8%) recorre a contabilistas e mais de um terço a intermediários financeiros (38,8%) para ajuda na tomada de decisões financeiras, sobretudo relacionadas com contabilidade (69,2%) e impostos (47,7%)", segundo o BdP.

"A generalidade dos empresários dispõe de meios apropriados (seguros, fundos próprios, dinheiro reservado para emergências) para lidar com imprevistos como o roubo de equipamento", detalha.

De acordo com os resultados do inquérito, a covid-19 afetou as empresas portuguesas na diminuição dos lucros, do volume de negócios e da liquidez, tendo dois terços pedido ajuda ao Estado através dos mecanismos disponíveis para o efeito.

O inquérito aos proprietários e gestores de micro e pequenas empresas foi promovido pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e pelo Ministério da Economia e do Mar. Foi realizado online em julho e agosto de 2021, junto de 1541 empresas com menos de 50 trabalhadores.