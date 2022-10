Mais de 100 antigos tripulantes colocam ação contra a TAP para serem reintegrados

Um grupo de 137 ex-tripulantes de cabina da TAP juntou-se e avançou com um processo contra a transportadora, com o objetivo de que todos possam vir a ser reintegrados, depois de os seus contratos não terem sido renovados pela companhia aérea, de acordo com informação que o Expresso obteve junto de distintas fontes. A TAP confirma a ação, defende que a não renovação dos contratos destes ex-tripulantes aconteceu no quadro do plano de reestruturação, e diz que vai defender-se.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler