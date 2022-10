Lucro do Bank of America cai 33% no segundo trimestre

O lucro do Bank of America caiu 33% no segundo trimestre para os 6,2 mil milhões de dólares (cerca de 6,2 mil milhões de euros ao câmbio atual), face a 9,2 mil milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros) no trimestre homólogo, divulgou o banco norte-americano esta segunda-feira, 18 de julho.

O aumento das provisões com a degradação das perspetivas económicas e a perda de valor de ativos com as quedas nos mercados registadas no período em questão tiveram um impacto negativo nos resultados.

As receitas subiram 5,6%, dos 21,5 mil milhões de dólares (21,3 mil milhões de euros) para os 22,7 mil milhões de dólares (22,5 mil milhões de euros), graças ao aumento das taxas de juro.

As provisões para perdas de crédito aumentaram 523 milhões de dólares (518 milhões de euros). No trimestre em questão, foram libertados 48 milhões de dólares (48 milhões de euros), face a 2,2 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros) em reservas libertadas no trimestre homólogo.

De acordo com o presidente executivo do banco, Brian Moynihan, a atividade sólida de clientes em todos os negócios, aliada a taxas de juro mais altas, fez com que o Bank of America conseguisse ter "um bom desempenho num ambiente de mercado de capitais mais fragilizado".