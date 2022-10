Inspetora do Fisco espanhol condenada a multa de 18 milhões de euros por burla a futebolistas

A justiça espanhola condenou uma inspetora fiscal e dois cúmplices a penas até oito anos de prisão e uma multa de 18 milhões de euros por terem ludibriado contribuintes no pagamento de IRS. A multa é o triplo do valor encaixado pelos condenados.

De acordo com o Cinco Dias, a inspetora da autoridade tributária e mais dois cúmplices foram condenados por, durante dois anos, se terem apropriado de 6,3 milhões de euros de IRS de desportistas.

Entre o início de 2015 e o final de 2016 o grupo contactou clubes onde jogavam 22 jogadores de futebol solicitando-lhes informação sobre o IRS retido por cada um e comparou com os dados que constavam nas Finanças. Verificando que os jogadores tinham pago IRS acima do devido - tratando-se de estrangeiros que estavam a jogar no campeonato espanhol, tinham feito uma retenção na fonte além do necessário - o grupo liderado pela inspetora tributária requereu, ao Fisco espanhol a devolução do dinheiro. E ficou com ele, tudo à margem dos jogadores, que não sabiam que tinham direito às verbas, diz o jornal espanhol.

A pena, agora conhecida, condenou o grupo a uma multa que é o triplo do dinheiro arrecadado, e que sujeita os três acusados a uma pena de prisão que pode chegar aos oito anos.