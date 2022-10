Goldman Sachs lucra menos 47% no segundo trimestre, com menor atividade da banca de investimento

O lucro do banco Goldman Sachs caiu 47% no segundo trimestre, de 5,4 mil milhões de dólares (cerca de 5,4 mil milhões de euros ao câmbio atual) no trimestre homólogo para os 2,9 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) no segundo trimestre deste ano, divulgou o banco de investimento norte-americano esta segunda-feira, 18 de julho.

As receitas totais caíram 23%, de 15,4 mil milhões de dólares (15,3 mil milhões de euros) para os 11,9 mil milhões de dólares (11,9 mil milhões de euros).

O desempenho dos negócios de banca de investimento e de gestão de ativos foram os principais responsáveis pela queda do lucro trimestral do banco.

No negócio da banca de investimento, as receitas caíram 41% para os 2,14 mil milhões de dólares (2,12 mil milhões de euros) no segundo trimestre. Na gestão de ativos, as receitas recuaram 79% para os 1,08 mil milhões de dólares (1,07 mil milhões de euros).

No primeiro semestre do ano, as receitas do Goldman Sachs foram de 24,8 mil milhões de dólares (24,6 mil milhões de euros), e o lucro foi de 6,87 mil milhões de dólares (6,81 mil milhões de euros).