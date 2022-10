EUA em conversações com diversos países para limitar preços do crude russo. Índia recetiva à ideia

Os Estados Unidos estão a ter conversações com vários países para estabelecer um tecto máximo nos preços do crude russo, de forma a limitar a subida dos preços do petróleo e diminuir o encaixe financeiro do governo de Moscovo, dificultando ainda mais o esforço de guerra do país, sendo a Índia um dos que "não demonstraram hostilidade" à ideia, segundo a "Reuters".

A primeira abordagem dos Estados Unidos à Índia para pôr um tecto máximo nos preços do crude russo, limitando assim o encaixe financeiro de Moscovo, foi "encorajadora", segundo a secretária de Estado do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, em entrevista à Reuters divulgada esta segunda-feira, 18 de julho.

"As conversações que tive têm sido, em geral, encorajadoras", disse Yellen à agência.

A Reuters cita um responsável do Tesouro norte-americano, que diz que a Índia ainda não tomou nenhuma posição formal mas que "não demonstrou hostilidade à ideia".

Yellen reuniu-se, segundo o Tesouro norte-americano, com responsáveis da Arábia Saudita, Austrália, África do Sul, Turquia e Singapura, por ocasião do encontro do G20, em Bali, na Indonésia, de acordo com a Reuters.