CMVM alerta que Unionstock não está registada para exercer em Portugal

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta segunda-feira, 18 de julho, que a Unionstock não está registada junto do regulador para o exercício de atividades de intermediação financeira em Portugal.

“A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários alerta para o facto de a entidade Unionstock, detentora do ‘site’ https://unionstock.cc/ não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal”, refere, em nota partilhada no seu portal.

De igual forma, o regulador assinala que a entidade também “não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira”.

De acordo com o documento, a realização destas atividades em Portugal está reservada às entidades que constam na lista de intermediários financeiros autorizados ou na lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros, presentes no ‘site’ da CMVM.

A CMVM refere ainda que todas as pessoas e entidades que tenham estabelecido relações comerciais com a Unionstock “poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt”.