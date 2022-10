Binance foi multada nos Países Baixos por operar sem licença

A Binance começou a operar sem licença oficial nos Países Baixos e o banco central do país multou a maior plataforma de transação de criptoativos do mundo em 3 milhões de euros, noticia esta segunda-feira, 18 de julho, o "Financial Times", numa altura em que a empresa está já a contratar em Portugal, e a desdobrar-se em patrocínios a eventos, apesar de ainda não ter recebido a autorização que solicitou ao Banco de Portugal.

O banco central neerlandês acusou a Binance de oferecer serviços sem estar registada, algo exigido às empresas da área dos ativos digitais, e aumentou a multa pela gravidade da infração. Isto porque a Binance infringiu as regras desde maio de 2020, não pagou as taxas devidas ao banco central e "poupou" em compliance ao longo deste tempo, segundo o jornal. O que perfaz uma "vantagem competitiva" face às concorrentes, segundo o banco central neerlandês.

Contudo, a instituição diminuiu a multa total porque a Binance, entretanto, apresentou um pedido de licenciamento.

A Binance apresentou recentemente um pedido de licenciamento junto do Banco de Portugal e, segundo noticiou o "Público" este domingo, está a recrutar para diversas posições em Portugal, apesar de a luz verde do banco central português não estar garantida.