Banco de Portugal avançou com 68 contraordenações entre abril e junho

O Banco de Portugal avançou com 68 processos de contraordenação no segundo trimestre do ano. Deste conjunto um diz respeito a a ausência de deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e outro tem a ver com infrações às regras em matéria de recirculação de numerário.

A maioria, 32, são relativos a ilícitos de natureza comportamental e 31 a infrações de natureza prudencial. Os restantes três estão associados a atividade financeira ilícita.

O Banco de Portugal dá ainda nota esta segunda-feira de que foram decididos 329 processos ao longo do segundo trimestre.

E que no contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas de mais de 8,1 milhões de euros (8.194.750,00 euros), dos quais 1,5 milhões (1.548.500,00 euros) suspensos na sua execução.

Do total dos 329 processos já decididos, a grande maioria, 200, respeitam a infrações de natureza comportamental, e 32 dizem respeito a infrações de natureza prudencial". Relativamente aos processos restantes, "43 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário", enquanto "28 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo".

Há mais 17 decisões que estão relacionadas com infrações relativas ao funcionamento da Central de Responsabilidades de Crédito e nove das decisões estão relacionadas com atividade financeira ilícita.

Notícia atualizada às 11h40 corrigindo o período em análise, que era o segundo trimestre, e não o primeiro semestre do ano.