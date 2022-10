Maioria das empresas não tem apoios aos trabalhadores para a inflação

Há muitos anos que a inflação não era uma preocupação para os trabalhadores em Portugal. O quadro alterou-se. Esta semana o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou uma taxa de inflação de 8,7% em junho, medida pela variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC). Desde dezembro de 1992 que a inflação no país não era tão elevada. Os sindicatos reclamam aumentos intercalares e medidas de apoio imediatas para compensar a perda de poder de compra dos trabalhadores, mas do lado das empresas são poucas as que já adequaram a sua política salarial ao atual contexto. O Expresso fez uma ronda por 35 empresas e associações empresariais de distintos sectores e só cinco admitiram ter já avançado com medidas concretas para mitigar os efeitos da subida da inflação no bolso dos trabalhadores.

