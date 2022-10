Lagarde ‘entalada’ entre mais inflação e spreads da dívida

O euro caiu esta semana para a paridade com o dólar e chegou inclusive a estar cotado a valer menos durante as sessões de terça e quarta-feira, o que já não se registava desde novembro de 2002. Mais depreciação da moeda única significa mais inflação importada, e mais inflação em geral significa mais aperto sobre a política monetária do Banco Central Europeu (BCE), cujo Conselho se reúne na próxima semana. Desde início do ano, o euro perdeu 12% no câmbio face ao dólar (a divisa na qual está cotada grande parte das matérias-primas) e 4% em relação ao conjunto das divisas dos parceiros comerciais da zona euro.

Para os economistas ouvidos pelo Expresso, a depreciação do euro pode estar para ficar. Por duas razões: a atual conjuntura geopolítica de guerra no leste da Europa e a diferença significativa entre as taxas diretoras da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que poderão chegar a 3,5% no final do ano, e as do BCE, cuja previsão continua uma incógnita. A taxa em final do ano, no caso do BCE, depende do ritmo moderado (25 pontos-base por reunião) ou mais acelerado (50 pontos-base, como querem os ‘falcões’ desde já) que seja apontado a 21 de julho como estratégia até final do ano. Mesmo pressupondo um aperto extremo de meio ponto percentual em cada uma das quatro reuniões por realizar este ano, a taxa ficaria em 2%, ainda longe da norte-americana.