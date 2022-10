Descodificador. O petróleo não cai do céu, já os lucros...

1 As energéticas vão pagar mais impostos?

O assunto está em cima da mesa e, dificilmente, irá cair enquanto a alta dos preços da energia — em particular dos combustíveis — se mantiver. Daí a ser criado um windfall tax, que tributa, tal como o nome indica, os lucros ‘caídos do céu’ das empresas de energia, fruto do fim dos confinamentos e da guerra na Ucrânia, vai alguma distância. Em abril, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, colocou a hipótese, dizendo: “Não podemos hostilizar as empresas, vamos falar com elas e provavelmente considerar um imposto para os lucros aleatórios e inesperados que estão a ter.” Nem duas semanas depois, Costa Silva abrandou o ritmo do discurso e esclareceu que essa medida não tinha sido discutida pelo Conselho de Ministros e que, embora faça parte da “carta de opções (...), não estamos a considerar de todo”. Entretanto, esta semana, o ministro das Finanças, Fernando Medina, reacendeu o tema.