“Se a comida fica mais cara, políticos e empresários terão um problema se os salários não subirem”, diz o presidente executivo do Rothschild

O cocktail explosivo já se conhece: a guerra na Ucrânia, a China com política de tolerância zero para a covid e a inflação, com preços históricos na energia, com tensão na alimentação, e com cadeias de abastecimento constrangidas. Os efeitos totais são ainda desconhecidos, mas há um que François Pauly, o presidente-executivo do banco suíço Edmond de Rothschild, acredita que estará em destaque: “Os salários estarão sob pressão, porque se a comida fica mais cara, os políticos e os empresários terão um problema se os salários não subirem.”

A perspetiva transmitida pelo líder executivo do grupo suíço em entrevista ao Expresso passa por um regresso ao passado: “Lembrem-se do que aconteceu em França com os preços dos combustíveis com uma subida de 10 cêntimos dos combustíveis. Tivemos os ‘coletes amarelos’ por 10 cêntimos. Desde esse nível até hoje, o preço [dos combustíveis] já duplicou.”