PIB cresceu 7,1% no segundo trimestre

A economia portuguesa abrandou no segundo trimestre, mas, ainda assim, cresceu de forma expressiva face ao mesmo período de 2021, período marcado por algumas restrições associadas à pandemia de covid-19. É esse o cenário traçado pelos economistas, em antecipação aos dados que o Instituto Nacional de Estatística (INE) irá publicar no final deste mês. Contudo, apontam em média para uma expansão nula face aos primeiros três meses do ano, quando o desempenho surpreendeu pela positiva.

A informação disponível ainda é parcelar e o grau de otimismo varia. As projeções para o crescimento do produto interno bruto (PIB) no segundo trimestre, em termos homólogos, oscilam entre 6,3% (Católica-Lisbon) e 7,5% (BPI e ISEG), com o Santander a apontar para 7,2%. Em média, sinalizam uma expansão de 7,1%. Já em cadeia, a Católica-Lisbon antecipa uma contração de 0,8%, BPI e ISEG apontam para um crescimento ligeiro, de 0,3%, e o Santander espera uma variação nula. A média destas projeções sinaliza um crescimento nulo face aos três meses anteriores.