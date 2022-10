Mercedes-Benz.io vai para o Parque das Nações

A Mercedes-Benz.io vai alargar a equipa de engenheiros que tem em Portugal e estrear um novo escritório em Lisboa em setembro. O novo escritório fica situado no Parque das Nações e tem capacidade para 100 postos de trabalho, além de salas de reunião com 60 lugares. A Mercedes-Benz.io, que opera como o braço das soluções digitais da marca alemã, não revela investimentos, mas confirma que pretende contratar 150 pessoas até ao final de 2022. A maioria dessas contratações deverá ser encaminhada para os escritórios que a empresa tem em Lisboa e em Braga — mas prevê-se também que parte dos profissionais trabalhe a partir de casa.

“Estamos a expandir a nossa equipa nas soluções digitais de pós-vendas”, explica Sabine Scheunert, vice-presidente com a pasta das tecnologias e do marketing na Mercedes-Benz. Hoje, a marca alemã já conta com 40 pessoas a trabalhar no desenvolvimento de ferramentas digitais que disponibilizam serviços e funcionalidades que permitem manter o contacto com os consumidores depois da compra de carro. “É uma unidade que vai tornar-se bastante importante para a nossa presença aqui [em Portugal]”, acrescenta a gestora.