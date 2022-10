Prestações do crédito já subiram €50 por cada €150 mil de dívida ao banco

A escalada das taxas de juro Euribor já está a pesar no orçamento das muitas famílias portuguesas com crédito à habitação. O aumento da prestação mensal ao banco atinge, até agora, cerca de €50 para empréstimos de €150 mil, chegando à casa dos €80 em créditos de €250 mil. Passaram, no primeiro caso, de prestações entre €446 (spread de 1%) e €479 (spread de 1,5%) para valores na ordem dos €494 e dos €529, respetivamente. E, no segundo, de valores entre €743 e €799 para prestações de €823 e de €882, respetivamente. E vão continuar a subir.

Após vários anos em território negativo e de terem caído para mínimos históricos em dezembro de 2021, as taxas de juro Euribor — que servem de indexante à esmagadora maioria dos empréstimos para comprar casa em Portugal — começaram a subir rapidamente. Com a inflação a pressionar o Banco Central Europeu (BCE) a endurecer a política monetária, a Euribor a 3 meses passou de -0,572% no final de 2021 para -0,052% esta quarta-feira, a taxa a 6 meses subiu de -0,546% para 0,363%, e a Euribor a 12 meses passou de -0,501% para 0,865%.