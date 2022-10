Portugueses gastam mais que a média dos europeus com créditos à habitação e ao consumo

O custo global que os portugueses têm com os créditos à habitação e ao consumo - incluindo juros, comissões ou outros encargos - é superior àquele que, em média, é praticado na União Europeia, de acordo com uma conclusão do Banco de Portugal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler