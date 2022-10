PSI fecha em alta de quase 3%. BCP dispara mais de 6%

O PSI terminou a sessão desta sexta-feira, 15 de julho, em alta de 2,83% nos 5914,67 pontos, com todas as cotadas no verde. As congéneres europeias também apresentaram ganhos significativos, apesar de não tão altos como os do principal índice português, com Londres, Frankfurt, e Paris a fecharem em alta de 1,58%, 2,79%, e 2,12%, respetivamente. O Stoxx 600, índice representativo das ações europeias, acabou a sessão de sexta com ganhos de 1,8%.

O BCP fechou em alta de 6,2% nos 0,14 euros e foi a cotada que mais valorizou na sessão. A Jerónimo Martins ajudou a içar os ganhos gerais do PSI, apreciando 4,55% para os 21,12 euros. A Altri ocupou o 3.º lugar do pódio, crescendo 3,82% para os 6,25 euros.

A retalhista Sonae teve um desempenho positivo, à semelhança da sua congénere Jerónimo Martins, valorizando-se em 3,3% para os 1,13 euros.

Na energia, a EDP e a EDP Renováveis cresceram 2,3% e 1,86%, respetivamente, para os 24,04 euros e 4,61 euros, no dia em que a casa-mãe inaugurou a central solar flutuante do Alqueva. A Galp Energia fechou o dia a subir 2,45% nos 9,72 euros.