PRR. Portugal tem quatro anos para construir 37.624 alojamentos

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê o financiamento de 37.624 alojamentos, entre habitações e edifí­cios, novos e reabilitados, para cedência ou arrendamento acessível. Casas que deverão estar disponíveis até ao 2º trimestre de 2026. Se este objetivo não for cumprido, Portugal perde €2693 milhões dos fundos da União Europeia para responder à crise de habitação que o país vive.

Do conjunto das verbas existem €1211 milhões para apoio na construção de 26 mil habitações. O alojamento urgente conta com €176 milhões para 2 mil habitações e 473 casas para as forças de segurança.