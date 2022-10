Lucros da BlackRock caem 30% no segundo trimestre

Os lucros da BlackRock caíram 30%, no segundo trimestre, para os 1,1 mil milhões de dólares (cerca de 1,1 mil milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a mega-gestora de ativos esta sexta-feira, 15 de julho, no comunicado de apresentação de resultados.

As receitas caíram 6% para os 4,5 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros), e a margem operacional recuou dos 46,9% para os 43,7% no segundo trimestre.

O lucro operacional recuou 14% para os 1,7 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros).

Citado no comunicado, o presidente executivo da BlackRock, Lawrence D. Fink, justifica a queda dos resultados pelo facto do trimestre em questão ter decorrido num "ambiente de investimento que não víamos há décadas".

Nesta época sem precedentes, "os investidores têm de lidar simultaneamente com inflação alta, aumento das taxas de juro, e com o pior início do ano tanto para as ações como para as obrigações em meio século", considerou.