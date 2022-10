Fundo soberano saudita transforma-se no segundo acionista da Aston Martin

O fundo soberano da Arábia Saudita vai passar a ter uma participação de 16,7% na Aston Martin. Ao entrar com 78 ​​milhões de libras (cerca de 92 milhões de euros), os sauditas garantem dois lugares no conselho de administração e transformam-se no segundo maior acionista da marca de luxo, diz a Reuters.

Em causa está o PIF – Public Investment Fund – formado em 1971 para apoiar a economia saudita, e que atualmente tem 620 mil milhões de dólares (cerca de 620 mil milhões de euros) em ativos sob gestão, segundo a imprensa internacional.

O investimento do grupo saudita integra um plano de recapitalização mais vasto, através do qual a Austin Martin pretende angariar 653 ​​milhões de libras (cerca de 770 milhões de euros), que será usado para pagar dívida.

Alem dos sauditas, entram também investidores como a Yew Tree e a Mercedes, diz o Financial Times. A participação da Mercedes cairá dos atuais 11,7% para os 9,7%. Lawrence Stroll mantém-se como acionista principal.

A notícia animou a bolsa, com as cotações em Londres a subirem 19% esta manhã.