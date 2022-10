Cotação do Brent sobe 2,08% e volta a fechar acima de 100 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em setembro encerrou esta sexta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 2,08%, para os 101,16 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,06 dólares acima dos 99,10 com que fechou as transações na quinta-feira.

Esta superação do limiar simbólico dos 100 dólares acontece um dia depois de a cotação do Brent ter caído para os 97,35 dólares, um valor mínimo desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.