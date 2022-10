Companhias aéreas não querem Porto ou Beja como alternativa ao aeroporto de Lisboa

Apesar das dezenas de voos cancelados diariamente no aeroporto de Lisboa, as companhias aéreas não encaram Beja ou o Porto como alternativa: não houve qualquer registo de pedidos de utilização dos dois aeroportos para fazer face à saturação da Portela. De acordo com o “Jornal de Notícias”, durante a pandemia as companhias despediram funcionários e não estavam à espera de uma recuperação tão rápida, acabando por levar ao cancelamento de vários voos nas últimas semanas.

Com mais 500% de passageiros em Portugal e mais 1000% na Europa até abril (face ao período da pandemia), a ANA já reforçou meios, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pessoal e a Navegação Aérea de Portugal já negociaram espaço aéreo com os militares. Inicialmente, a International Air Transport Association (IATA) previa a recuperação do tráfego aéreo apenas em 2024, mas agora estima que sejam atingidos 83% dos passageiros de 2019 ainda em 2022.

O próprio ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dizia esta semana, no parlamento, que “ninguém previu isto”, referindo-se à a vaga de cancelamentos da TAP na Portela no último mês. "Vivemos um problema conjuntural que afeta toda a Europa e todo o mundo". Mais de 15 mil voos vão ser cancelados na Europa este verão, segundo consultoras especializadas.