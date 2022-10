Citigroup anuncia lucros de 8,9 mil milhões de dólares no 1.º semestre

O banco Citigroup anunciou um lucro de 8853 milhões de dólares (8801 milhões de euros) no primeiro semestre, 37% abaixo do que alcançou no mesmo período de 2021.

Por ação, o Citigroup obteve um lucro de 4,32 dólares no semestre face aos 6,47 dólares de há um ano, segundo indicou em comunicado.

No segundo trimestre, o Citigroup faturou 19.638 milhões de dólares, 11% acima do que tinha registado entre abril e junho de 2021 e 2% acima do que conseguiu no primeiro trimestre deste ano.

Quanto aos lucros, no segundo trimestre a entidade bancária obteve 4547 milhões de dólares (4520 milhões de euros), 27% menos do que há um ano, mas 6% acima do que conseguiu nos primeiros três meses de 2022.

O Citigroup atribuiu esses resultados a "um maior custo do crédito e maiores despesas" que foram "parcialmente compensados por maiores receitas".

Os resultados do Citigroup superaram as expectativas dos analistas e as ações do banco subiam 10% em Wall Street cerca de uma hora após a abertura da bolsa.