Rádio Comercial reforça liderança em Portugal

As rádios do grupo alemão Bauer Media em Portugal, que foram compradas à Media Capital no final de maio, reforçaram a sua liderança no período de 3 de março a 28 de junho, com destaque para a Rádio Comercial, que bateu um novo recorde.

De acordo com a terceira vaga do estudo Bareme Rádio, da Marktest, as rádios agora detidas pela Bauer (Rádio Comercial, M80, Cidade FM, Smooth FM e Vodafone FM) atingiram um total de 32,2% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV), o que representa “os valores mais altos de sempre na história das audiências em Portugal”, segundo destacou a Bauer Media Audio Portugal em comunicado.

A Rádio Comercial reforçou a liderança que detém há 10 anos ao atingir um recorde de 22% de AAV, “mais 5,3% face à vaga anterior e mais 21,5% face ao mesmo período no ano passado”, destaca a Bauer Media Audio Portugal. No que respeita ao ‘reach’ semanal e ‘share’ de audiência, reforçou os seus resultados com 42,7% e 27%, respetivamente.

No total, o grupo ficou, neste período, com uma AAV de 32,2%, um ‘reach’ semanal de 56,5% e um ‘share’ de audiência de 42%.

De acordo com a Marktest, a AAV é o número ou percentagem de indivíduos que escutaram uma estação, no período de um dia, independentemente do tempo despendido. Quanto ao ‘reach’ semanal, é o número ou percentagem de indivíduos que escutaram uma estação de rádio, no período de uma semana, independentemente do tempo despendido. Por fim, o ‘share’ de audiência é a percentagem de tempo despendido, por um conjunto de indivíduos, na escuta de uma estação, relativamente ao tempo total de audição de rádio, num dado período.

RFM mantém segundo lugar

A segunda rádio mais ouvida em Portugal é a RFM, do grupo Renascença, com uma AAV de 19,7%. No total o grupo Renascença tem uma AAV de 27,2%, que compara com os 32,2% atingidos pela Bauer, sendo por isso o segundo maior grupo de rádio do país. O terceiro maior grupo é a RTP, que tem a Antena 1, 2 e 3 e a RDP África e obteve uma AAV total de 6,3%, seguida do grupo Global Media, com a TSF, que teve 3,3% de AAV.

A terceira rádio mais ouvida volta a ser da Bauer, a M80, que atingiu 7,9% de AAV, “o melhor resultado deste ano e uma subida de 2,6% face à vaga anterior e 5,3% face ao período homologo. O ‘share’ de audiência e ‘reach’ semanal foram de 8,9 %e 19,6%, respetivamente”, destaca a Bauer.

A Media Capital Rádios foi comprada a 31 de maio pelo grupo alemão Bauer por 69,6 milhões de euros e passou a chamar-se Bauer Media Audio Portugal desde então.